Доска объявлений

Необходим простой сайт с дизайном "аля I-Phone" с использованием php, javascript, ajax. На главной странице предлагается выбор опросника, после чего происходит переход на сам опрос. Необходимо так же подключить биллинг и другие системы оплат. Обсуждение проекта - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеем в разработке интернет-магазин, хотим прикрутить к нему "барахолку" (готовы обсуждать и выслушать советы и рекомедации).
Как вариант - прикрутить её отдельным ресурсом.
Требуется создание этой самой "барахолки" под ключ. Узконаправленная специализация товаров.
Ничего мега-супер-пупер не нужно, простота в и спользовании и минимум модерирования приветствуются изначально.
Базовые требования: Добавление фото, удаление по сроку(дате), антиспам защита, интерфейс схожий с сайтом-магазином (оригинальная шапка как минимум)..
Сроки - не горит.
Цена - обсуждаема.
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