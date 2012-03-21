Доска объявлений

Имеем в разработке интернет-магазин, хотим прикрутить к нему "барахолку" (готовы обсуждать и выслушать советы и рекомедации).

Как вариант - прикрутить её отдельным ресурсом.

Требуется создание этой самой "барахолки" под ключ. Узконаправленная специализация товаров.

Ничего мега-супер-пупер не нужно, простота в и спользовании и минимум модерирования приветствуются изначально.

Базовые требования: Добавление фото, удаление по сроку(дате), антиспам защита, интерфейс схожий с сайтом-магазином (оригинальная шапка как минимум)..

Сроки - не горит.

Цена - обсуждаема.