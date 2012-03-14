Создание сайта на 1С-Битрикс с разработкой дизайна

Приватный проект для Сиднев Владислав Sidnev-co. Создание и продвижение сайта "под ключ"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Корпоративный сайт (сайт компании: с каталогом товаров (без корзины), баннерами, видео-галереей, веб-формами и пр.) с управляемой структурой и управляемым содержанием страниц ТОЛЬКО на системе управления сайтом «1С-Битрикс». Обязательна мобильная версия сайта (для телефона).
Специфика деятельности - оптовая торговля оборудованием.
Система управления сайтом реализуется на основе разработки компании «1С-Битрикс: Управление сайтом – Бизнес» и поставляется в настроенном и готовом к работе виде.
Требования к дизайну сайта:
упрощенный дизайн, например, http://www.microsoftstore.ru
акцент на функциональность, например, http://www.apple.com/ru/macbookair/
различные разворачивающиеся меню, например, http://www.rei.com/
Формы составляющих композиционных элементов дизайна - прямоугольные, технологичные.
Логотип есть, фирменные цвета - голубой, синий и все их оттенки.
Шрифт сайта – Trebuchet MS, Lucida Sans Unicode или Segoe UI
Цветовая гамма сайта:
белый,
голубой, синий и все их оттенки,
красный, малиновый и все их оттенки.
Требования к верстке сайта:
Интерфейс должен поддерживать основные версии веб-браузеров (IE начиная с версии 7.x, Opera 7.x, FireFox 1.х, Google Chrome, Safari).
Интерфейс проектируется в расчете на разрешение экрана не ниже 1024x768 точек (если необходимо, то с масштабированием по горизонтали при больших разрешениях). При этом дизайн является полностью растягивающимся — используется 100% рабочей области браузера, вне зависимости от размеров окна.
Структура сайта есть и страницы уже продуманы.
Расчеты за работу осуществляются безналичным способом банковским переводом на юридическое лицо.
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