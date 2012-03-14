Создание сайта на 1С-Битрикс с разработкой дизайна

Корпоративный сайт (сайт компании: с каталогом товаров (без корзины), баннерами, видео-галереей, веб-формами и пр.) с управляемой структурой и управляемым содержанием страниц ТОЛЬКО на системе управления сайтом «1С-Битрикс». Обязательна мобильная версия сайта (для телефона).

Специфика деятельности - оптовая торговля оборудованием.

Система управления сайтом реализуется на основе разработки компании «1С-Битрикс: Управление сайтом – Бизнес» и поставляется в настроенном и готовом к работе виде.

Требования к дизайну сайта:

упрощенный дизайн, например, http://www.microsoftstore.ru

акцент на функциональность, например, http://www.apple.com/ru/macbookair/

различные разворачивающиеся меню, например, http://www.rei.com/

Формы составляющих композиционных элементов дизайна - прямоугольные, технологичные.

Логотип есть, фирменные цвета - голубой, синий и все их оттенки.

Шрифт сайта – Trebuchet MS, Lucida Sans Unicode или Segoe UI

Цветовая гамма сайта:

белый,

голубой, синий и все их оттенки,

красный, малиновый и все их оттенки.

Требования к верстке сайта:

Интерфейс должен поддерживать основные версии веб-браузеров (IE начиная с версии 7.x, Opera 7.x, FireFox 1.х, Google Chrome, Safari).

Интерфейс проектируется в расчете на разрешение экрана не ниже 1024x768 точек (если необходимо, то с масштабированием по горизонтали при больших разрешениях). При этом дизайн является полностью растягивающимся — используется 100% рабочей области браузера, вне зависимости от размеров окна.

Структура сайта есть и страницы уже продуманы.

Расчеты за работу осуществляются безналичным способом банковским переводом на юридическое лицо.