Создание, продвижение новостного портала и аудит

Необходим человек со знанием PHP, JavaScript, HTML и CSS (само собой) для создание новостного сайта с необычными идеями, креативным подходом к интерфейсу сайта. Знание Юзабилите. После создания сайта требуется его раскрутка, наращивание ссылочной массы.

Так же нужен грамотный аудит по юзабилити еще трех сайтов, возможно, будем тоже переделывать.

Писать в проект!