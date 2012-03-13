ВНИМАНИЕ - задача изменена, поэтому проект публикуется снова! Добрый день! Есть магазин http://goodmam.ru расположенный на каком-то своем хитром хостинге, фтп не дают, цмс закрытая, есть только админка. Задача - перенести сайт на Joomla+VirtueMart. Шаблон сделать также как ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать сайт по заправке картриджей
(_http://www.zapravkairemont.ru _www.cartridgemaster.ru)
На простой CMS с ЧПУ, возможностью редактировать метатэги.
Оплата - нал в Москве, безнал, ЯД, ВМР.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Добрый день. Ищется сайтостроитель с хорошим вкусом, положительной репутацией и внушительным портфолио. Техническое задание во вложении. Стоимость выполнения проекта "Под ключ" - 15 000 руб. Если Ваш ценник выше указанного - обходите стороной данный проект. Фирменный стиль ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
Для разработки сервиса онлайн-знакомств требуется команда web-разработчиков в составе программист, дизайнер и верстальщик. Основной функционал сервиса: 1. Страница регистрации (с двумя модулями: вход для зарегистрированных пользователей и вход для новых пользователей) – Скриншот прилагается 2. ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Уважаемые фрилансеры! У меня есть готовый WordPress-шаблон зип-архивом (превью - http://demo2.woothemes.com/?name=sliding). Есть сайт http://prikidon.net/ Мне нужно (подробней в zada4a&structura.docx): - Подключить шаблон к http://prikidon.net/ - "допилить" и убрать пару модулей - подключить базу товаров Архив с шаблоном ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать небольшой ИМ с 1 товаром, и 6 разными характеристиками: Сайт будет состоять из главной страницы, которую необходимо спарсить от сюда: http://www.apple.com/ipad/features/ на этой странице необходимо будет разместить кнопки Заказать сейчас, стилистически оформленные под дизайн Далее нужна страница ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется разработать сайт примерно www.lipkipark.ru или azarovo.ru . В приложение ТЗ, Требуется разработать сайт с изюминкой, все материалы фото и планы домов предоставим. Требование к исполнителю - достойное портфолио, свои идеи. Готовность работать по безопасной сделки или поэтапной ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Нужно разработать сайт для юных талантов. На сайте будут представлены разделы по направлениям (фотография, художник, танцы, спорт, и др...), в разделах будут категории, т.е. Р/фотография - К/портрет,природа,город и т.д) Работы будут добавляться пользователями через регистрацию (ФИО, ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется веб сайт 1) написанный на ASP.NET MVC 3 (Razor+C#), SQL server 2008 R2 2) требуется программист со своим дизайнером 3) желательно программист с Москвы или МО 4) наличие портфолио обязательно Сайт - это мини доска ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Добрый день, нужно создание сайта с нуля, дизайн + верстка (Кроссбраузерная, ориентировка на новые версии), натянуть на Joomla. Сайт ориентирован на недвижимость, функционал простой, поиск недвижимости, выбор кол-во комнат, ванн, цена и т.п. Базовый функционал ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен сайт аналог moskva.nasutki.com/map но с более качественным функционалом. Основные функции – размещение объявлений на сайте, установка меток на карте, поиск объявлений по заданным критериям. Для работы есть полное техзадание с описанием всех необходимых ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт12 лет назад