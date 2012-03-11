Создание сайта под ключ. Joomla

Добрый день, нужно создание сайта с нуля, дизайн + верстка (Кроссбраузерная, ориентировка на новые версии), натянуть на Joomla. Сайт ориентирован на недвижимость, функционал простой, поиск недвижимости, выбор кол-во комнат, ванн, цена и т.п. Базовый функционал сайта недвижимости, примеры тут:

http://demo.omegatheme.com/joomla17/mega_realist.html

http://www.euroappart.ru/index

Дизайн связан - морская тема, прикрепил пару нравящихся сайтов :)

Бюджет довольно скромный, конечно не 100$ но все же, в пределах разумного.

В последствии возможно долгосрочное сотрудничество.

Любые вопросы, ЛС или skype: romaalupka1