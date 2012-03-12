Собрать сайт-визитку на CMS

Задача собрать сайт-визитку.

Платформу можно использовать

- вордпрессовскую,

- симплу

- или эту: http://diythemes.com/ для нее есть регистрация, неважно.

Сайт поделен условно на 2 части

- мероприятия для Москвы

- мероприятия для Питера

все типовые страницы сайта упрощенные (макет присутствует)

На сайте будут стандартные виджеты: вконтакте, facebook, твиттер (на макетах показаны где)

Их нужно будет подключить вам.

Заказ очень срочный - приступать нужно сегодня.

В ПОНЕДЕЛЬНИК (завтра), САЙТ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ!

Оплата по факту выполнения работ.

Бюджет 2000 - 3000 р

В аську, в скайп не пишите - все равно не отвечу.

Все заявки рассматриваю только на веблансере.