Собрать сайт-визитку на CMS

$100
Сайты «под ключ»Завершен4 заявки176 просмотров
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Задача собрать сайт-визитку.

Платформу можно использовать

- вордпрессовскую,

- симплу

- или эту: http://diythemes.com/ для нее есть регистрация, неважно.

Сайт поделен условно на 2 части

- мероприятия для Москвы

- мероприятия для Питера

все типовые страницы сайта упрощенные (макет присутствует)

На сайте будут стандартные виджеты: вконтакте, facebook, твиттер (на макетах показаны где)

Их нужно будет подключить вам.

Заказ очень срочный - приступать нужно сегодня.

В ПОНЕДЕЛЬНИК (завтра), САЙТ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ!

Оплата по факту выполнения работ.

Бюджет 2000 - 3000 р

В аську, в скайп не пишите - все равно не отвечу.

Все заявки рассматриваю только на веблансере.

12 лет назад
phantom_spb
Роман 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
DaMIR93
Дамир 
30 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
12 лет назад
$100
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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