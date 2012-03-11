Создание нескольких инет-магазинов на 1С Битрикс

$5000
Сайты «под ключ»Закрыт18 заявок291 просмотр
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Нужно несколько инет магазинов по продаже мебели. Не сложных. Проект рассчитан на долгосрочное сотрудничество. Только Санкт-Петербург.

12 лет назад
compic
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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