Нужен сайт

Сайты «под ключ»Закрыт29 заявок303 просмотра
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Простейший интернет магазин.

Минимум дизайна.

Функции администратора: добавлять, редактировать и удалять товары.

Сайт нужен больше как реклама нежели как магазин

Аналоги: http://catalog.onliner.by/

http://www.quebec-import.com/ (этот больше всего нравится, но там надо залогиниться, прежде чем просматривать страницы)

Прошу указать предложение по стоимости и сроку изготовления.

12 лет назад
fistawka
Фадеев 
39 летСША
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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