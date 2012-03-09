Добрый день, коллеги.

Нужно сделать сайт на WordPress - каталог заведений города с подробной информацией по каждому заведению. WordPress выбран, потому что многие нужные нам функции там уже есть.

Шаблон в HTML у нас есть - его нужно будет натянуть на движок. Кроме этого, нужно, чтобы исполнитель нашел подходящие модули, поставил их на сайт и настроbnm, а также дописал или переделал нужные под наш сайт.

Очень подробное ТЗ (6 страниц) и макеты приложены к письму.

Просьба очень внимательно со всем этим ознакомиться, взвесить и оценить, учитывая, что большинство модулей готовые, написать стоимость и срок работы. Пожалуйста, не забудьте обосновать стоимость и срок работы, чтобы мы знали в каком направлении вести с Вами обсуждения.