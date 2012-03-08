Быстро поднять фарма-шоп под Россию

Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки132 просмотра
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Необходимо быстро поднять удобный фарма-шоп под российскую аудиторию, чего-то эксклюзивного не нужно, напротив, приветствуется готовое решение, с минимальным сроком разворачивания – соответственно и для минимального адекватного бюджета. Тема пока тестируется.

Можно на базе ecwid.

12 лет назад
Joenisseg
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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