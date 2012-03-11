Многоязычный портал о путешествиях

Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок161 просмотр
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Требуется сделать многоязычный портал на указанную тематику. Уровень не ниже - tripadvisor . ru[и другие домены для выбора языка]

Технические требования:

1) сайт, почти как пример, состоящий из трех частей:

а) Отзывы,

б) поиск,

в) база данных профессиональных услуг (например, бухгалтеров)

[эта база данных будет заполнена заказчиком, вы не должны беспокоиться об этом.]

2) PHP предпочтительнее, или выслушаю ваши предложения

3) Бюджет: требует оценки

4) Срок: 3 месяца

5) Примечание: допускается использование любой CMS, в случае если исполнитель уверенно знает api выбранной системы и способен использовать ее как фреймворк для качественного решения поставленных задач.

допускается использование готовых модулей, если их возможности решают задачу не менее чем на 80%. Лишние функции должны быть не наваязчивы или вообще скрываться/отключаться.

Интерфейс администратора панели для ввода данных бухгалтеры офис должны быть userfrindly. Никакого WordPress!

Скорость загрузки страниц не зависимо от нагрузок должна стремиться к минимуму. Будут выдвинуты более четкие требование после выбора разработчика.

Желаемые навыки

MySQL, PHP

Людям без портфолио не обращаться.

Одиночкам и студентам - не обращаться.

Оплата только по факту (тестирование и прием каждой поставленной задачи).

Форма рассчета - поэтапная оплата.

Связь 7 дней в неделю в заявленное рабочее время.

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12 лет назад
raspytnik
Павел 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
20 отзывов
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