Необходимо разработать копию сайта

Необходимо разработать сайт, копию -

http://livedemo00.template-help.com/osc_34300/index.php

Интернет магазин можно сделать один в один, только перевести на Русский.

Все картинки, баннеры, лого, и.т.д. могу сделать сам, в фотошопе очень хорошо работаю.

Пробывал похожее реализовать на wordpress, дизайн супер, как магазин не очень.

(приложение к проекту), ссылки скачал сайт через Teleport_Pro, все фотографии в хорошем разрешении есть.

Цена 5000р. Жду заявки ваши.