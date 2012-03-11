Интернет-магазин под ключ

$500
Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки195 просмотров
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Нужно сделать ИМ под ключ. Основное ТЗ:

Настроить VPS сервер.

Настроить email почту через webmail vps сервера.

Установить движок ИМ (prestashop) из готового архива (старый рабочий ИМ с уже настроенными доставками, оплатой и т.п.)

Повесить новый шаблон на движок

Выровнять новый шаблон, чтобы все корректно отображалось, работали все кнопки согласно шаблону.

Настроить работу старого движка, если собьется при переносе (добавление товара в корзину, корзина, оформление заказа, методы доставки, оплаты, уведомления на почту)

Сделать импорт товаров через csv или xml файл

Сделать выгрузку товаров через xml файл, т.е. нужен прайс лист в xml формате

Движок ИМ будет работать на prestashop поэтому требуется человек умеющий в ней работать. Скорость разработки приветствуется.

12 лет назад
loega
58 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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