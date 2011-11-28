Веб технологии, создание веб сайтов, создание интерне-магазинов
Создание сайтов, интернет магазинов с нуля.
Кроссбраузерные шаблоны, используется лицензионное ПО.
Прейскурант цен на предоставляемые услуги.
Разработка логотипа - 100$. 3 дня.
Интернет-магазины, базовый функционал - 400$. 14 дней.
Сайт-визитка, от 200$. 7 дней.
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
13 лет назад
В результате совместной работы был получен сайт полностью отвечающий моему техническому заданию. Нареканий на результат нет. Отзывы положительные. Планируемые сроки исполнения работы выдержаны.
Ответный отзыв
Все супер
$100
0 баллов
13 лет назад
Если хототе потерять время, нервы и деньги то смело обращайтесь к данному исполнителю. Не сделал абсолютно ничего, только всё время задавал вопросы не потеме. Например "А зачем вам это надо?" Просмотреть две страницы материала считает огромной работой. И в довершение всего решил что меня можно шантажировать - написал мне "Давайте лучше мирно разойдемся, вы оплатите мне 5 долларов за коммисию Weblancer, я поставлю вам положительный отзыв и все." Я естественно не повёлся на его шантаж, так он затихарился на неделю. А потом всё таки написал мне негативный отзыв.
Ответный отзыв
Не рекомендую как работодателя. Изначально в проекте предусматривалось создание сайтов, в последствии выяснилось что нужно добавлять множество материалов. Это уже подходит не в раздел создание сайтов, а в контент менеджер. Работодатель очень долго выходил на связь, когда я предложил поднять цену за работу, отморозился. Читайте и делайте выводы.
$5
10 баллов
13 лет назад
Быстро, четко, исполнительно
Ответный отзыв
Отличный заказщик!!
$15
10 баллов
13 лет назад
Работа выполнена быстро и качественно, человек выполнил все очень профессионально и без лишних вопросов. Рекомендую обращаться!
Ответный отзыв
Отличный заказщик!!
Сайты «под ключ»
2 отзыва(-1)
от $250
от 4 дней
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HTML-верстка
нет отзывов
от $100
от 4 дней
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