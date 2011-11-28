Если хототе потерять время, нервы и деньги то смело обращайтесь к данному исполнителю. Не сделал абсолютно ничего, только всё время задавал вопросы не потеме. Например "А зачем вам это надо?" Просмотреть две страницы материала считает огромной работой. И в довершение всего решил что меня можно шантажировать - написал мне "Давайте лучше мирно разойдемся, вы оплатите мне 5 долларов за коммисию Weblancer, я поставлю вам положительный отзыв и все." Я естественно не повёлся на его шантаж, так он затихарился на неделю. А потом всё таки написал мне негативный отзыв.