romaalupka

Роман romaalupka

 
31 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Веб технологии, создание веб сайтов, создание интерне-магазинов

Создание сайтов, интернет магазинов с нуля.

Кроссбраузерные шаблоны, используется лицензионное ПО.

Прейскурант цен на предоставляемые услуги.

Разработка логотипа - 100$. 3 дня.

Интернет-магазины, базовый функционал - 400$. 14 дней.

Сайт-визитка, от 200$. 7 дней.

Отзывы заказчиков

qzpm
45 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Создать сайт
В результате совместной работы был получен сайт полностью отвечающий моему техническому заданию. Нареканий на результат нет. Отзывы положительные. Планируемые сроки исполнения работы выдержаны.
Все супер
Ответный отзыв
Astral
Сергей 
51 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
0 баллов
13 лет назад
Создать 20 сайтов-визиток на UCOZ
Если хототе потерять время, нервы и деньги то смело обращайтесь к данному исполнителю. Не сделал абсолютно ничего, только всё время задавал вопросы не потеме. Например "А зачем вам это надо?" Просмотреть две страницы материала считает огромной работой. И в довершение всего решил что меня можно шантажировать - написал мне "Давайте лучше мирно разойдемся, вы оплатите мне 5 долларов за коммисию Weblancer, я поставлю вам положительный отзыв и все." Я естественно не повёлся на его шантаж, так он затихарился на неделю. А потом всё таки написал мне негативный отзыв.
Не рекомендую как работодателя. Изначально в проекте предусматривалось создание сайтов, в последствии выяснилось что нужно добавлять множество материалов. Это уже подходит не в раздел создание сайтов, а в контент менеджер. Работодатель очень долго выходил на связь, когда я предложил поднять цену за работу, отморозился. Читайте и делайте выводы.
Ответный отзыв
Maikoff_MC
Майкофф 
43 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Поправить virtuemart
Быстро, четко, исполнительно
Отличный заказщик!!
Ответный отзыв
100700
Иван 
55 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
$15
10 баллов
13 лет назад
Интегрировать платежный модуль в Virtuemart
Работа выполнена быстро и качественно, человек выполнил все очень профессионально и без лишних вопросов. Рекомендую обращаться!
Отличный заказщик!!
Ответный отзыв
Сайты «под ключ»
2 отзыва(-1)
от $250
от 4 дней
#4924
HTML-верстка
нет отзывов
от $100
от 4 дней
#7791