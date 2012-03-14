Необходимо создать сайт

Необходимо разработать сайт, копию - http://livedemo00.template-help.com/osc_34300/index.php Интернет магазин можно сделать один в один, только перевести на Русский. Все картинки, баннеры, лого, и.т.д. могу сделать сам, в фотошопе очень хорошо работаю. Пробывал похожее реализовать на wordpress, дизайн супер, как магазин ...