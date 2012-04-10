Создать сайт. Нарисовать, натянуть дизайн

Сайты «под ключ»Завершен5 заявок188 просмотров
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Здравствуйте уважаемые разработчики!

Если У вас есть отрицательные отзывы и отсутствует портфолио просьба далее не читать и не публиковать свою заявку.

Если Вы не относитесь к категории, которую описал выше, далее текст для вас.

Необходимо выполнить проект, установить движок, нарисовать и натянуть дизайн. Также необходимо установить аудио плеер, которые будет ретранслировать два отдельных аудио курса. То есть два отдельных плеера на двух страницах сайта, подключить его к аудио файлам (их будет также два), перекрыть каждый из них кодом агрегатора A1. Если вы сможете защитить аудиофайлы от прямой ретрансляции - это будет Ваш плюс в момент выбора исполнителя.

В движке должны быть выдержаны все нормы оптимизации (Тайтлы страниц, мета описание, гибкая система изменения текстов на страницах).

Можно делать на любом движке, включая джумлу и вордпресс.

Сайт будет в виде обычной визитки. В нем должны быть толкь отакие модули как:

- обратная связь.

- проигрыватель аудиофайлов с возможностью изменения адреса аудиофайла (то есть сегодня в одной папке, завтра я перенес в другую, нужно чтобы процесс смены адреса в плеере был простым)

- страница с отзывами о сайте с возможностью публично отвечать на каждый в виде "дерева" ответов.

- дизайн должен обыгрывать идею "интернет взрыва", исходя из сути имени домена Bang (взрыв).

Ничего лишнего, нечего сложного, обычный сайт-визитка с мелкими правками. Жду адекватных предложений. Разработка планируется до 1-го апреля : ))

Заявки скрыты.

Спасибо.

12 лет назад
smpastushok
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
uglevich
Игорь 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$400
12 дней
Игорь, выражаю огромную благодарность! Единственный адекватный дизайнер, который отозвался в проекте. Остальные так, либо напыщенные "мастера" или "студенты". Игорь же - профессионал своего дела. Сам все нарисовал, выслушал все предложения и выполнил проект на высочайшем уровне. Могу и буду тебя рекомендовать как профи и просто хорошего человека! Спасибо тебе. Удачных проектов. С уважением, Сергей.
Только положительные впечатления от сотрудничества!
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