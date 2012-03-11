ИМ с монотоваром

Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки154 просмотра
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Нужно сделать небольшой ИМ с 1 товаром, и 6 разными характеристиками:

Сайт будет состоять из главной страницы, которую необходимо спарсить от сюда:

http://www.apple.com/ipad/features/

на этой странице необходимо будет разместить кнопки Заказать сейчас, стилистически оформленные под дизайн

Далее нужна страница выбора характеристик, можно взять от сюда:

http://store.apple.com/us/browse/home/shop_ipad/family/ipad/select_ipad

И потом страницы с непосредственным оформлением заказа, где покупатель заполняет свои данные, выбирает метод оплаты и доставки.

Так же необходим личный кабинет для просмотра заказа и смены персональных данных

Помимо этих страниц необходимы информационные страницы. Контактная информация, Оплата и доставка и О фирме.

Русифицированные тексты спарсенных страниц я дам. Жду от вас стоимости разработки подобного магазина.

12 лет назад
loega
58 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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