ИМ с монотоваром

Требуется разработать сайт примерно www.lipkipark.ru или azarovo.ru . В приложение ТЗ, Требуется разработать сайт с изюминкой, все материалы фото и планы домов предоставим. Требование к исполнителю - достойное портфолио, свои идеи. Готовность работать по безопасной сделки или поэтапной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать небольшой ИМ с 1 товаром, и 6 разными характеристиками:
Сайт будет состоять из главной страницы, которую необходимо спарсить от сюда:
http://www.apple.com/ipad/features/
на этой странице необходимо будет разместить кнопки Заказать сейчас, стилистически оформленные под дизайн
Далее нужна страница выбора характеристик, можно взять от сюда:
http://store.apple.com/us/browse/home/shop_ipad/family/ipad/select_ipad
И потом страницы с непосредственным оформлением заказа, где покупатель заполняет свои данные, выбирает метод оплаты и доставки.
Так же необходим личный кабинет для просмотра заказа и смены персональных данных
Помимо этих страниц необходимы информационные страницы. Контактная информация, Оплата и доставка и О фирме.
Русифицированные тексты спарсенных страниц я дам. Жду от вас стоимости разработки подобного магазина.
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