Здравствуйте!

Нужно разработать сайт для юных талантов.

На сайте будут представлены разделы по направлениям (фотография, художник, танцы, спорт, и др...), в разделах будут категории, т.е. Р/фотография - К/портрет,природа,город и т.д)

Работы будут добавляться пользователями через регистрацию (ФИО, e-mail, Адрес, Школа, Класс, Возраст - по возможности будут представлены фильтры для выбора).

Файлы от фото/скан до видео в разных форматах.

---- по функционалу

возможность фильтрации по категориям,регионам,школам,классам,возрасту

---- основное меню с разделами, в разделах соответственно категории.

Думаю этого достаточно, чтобы определить стоимость )).

Бюджет не более 200$, меньше лучше

Жду ваших вопросов, предложений, замечаний!