Разработка web-сервиса, работающего на подписках

Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок197 просмотров
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Для разработки сервиса онлайн-знакомств требуется команда web-разработчиков в составе программист, дизайнер и верстальщик.

Основной функционал сервиса:

1. Страница регистрации (с двумя модулями: вход для зарегистрированных пользователей и вход для новых пользователей) – Скриншот прилагается

2. ТЕСТ – несколько одинаковых страниц с вопросами, ответы на которые фиксируются в системе с привязкой к пользователю, а затем открывается всплывающее окно с инструкцией по оплате. (скриншот прилагается)

3. Страница «Личный кабинет», который состоит 3 модулей: (скриншот прилагается)

- АНКЕТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ – справочная информация о пользователе, включающая фотографию и краткую информацию.

- Список друзей на сайте

- ЧАТ – инструмент общения пользователей на сайте. Должен быть предусмотрен 3 типов: аудио, видео, текстовый.

4. Страница БЛИЦ-ЗНАКОМСТ – тут пользователи знакомятся между собой, подробнее об этой части функционала сообщим заинтересовавшимся исполнителям.

5. Страница «ПОМОЩЬ» – тут пользователь может задавать вопросы администрации сервиса о проблемах, которые возникают в процессе использования сайта и получать на них ответы. Здесь нужен ЧАТ.

6. Страницы «ПРАВИЛА» и «О ПРОЕКТЕ» – типовые разделы с текстом.

В рамках сервиса предполагается использовать инструмент "мобильные подписки", поэтому желательно, чтобы вы имели опыт работы с такими проектами.

Просьба заинтересованным разработчикам предоставлять примеры своих работ.

В перспективе предполагается развитие проекта: расширение функционала и подключение полноценной платежной системы, поэтому сервис должен быть масштабируемым. Если команда удовлетворит наши требования, то мы заинтересованы работать на долгосрочной основе над этим и возможно другими проектами.

12 лет назад
Emelianova
Светлана 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
altes
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$2200
50 дней
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