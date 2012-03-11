Разработка web-сервиса, работающего на подписках

ВНИМАНИЕ - задача изменена, поэтому проект публикуется снова! Добрый день! Есть магазин http://goodmam.ru расположенный на каком-то своем хитром хостинге, фтп не дают, цмс закрытая, есть только админка. Задача - перенести сайт на Joomla+VirtueMart. Шаблон сделать также как ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для разработки сервиса онлайн-знакомств требуется команда web-разработчиков в составе программист, дизайнер и верстальщик.
Основной функционал сервиса:
1. Страница регистрации (с двумя модулями: вход для зарегистрированных пользователей и вход для новых пользователей) – Скриншот прилагается
2. ТЕСТ – несколько одинаковых страниц с вопросами, ответы на которые фиксируются в системе с привязкой к пользователю, а затем открывается всплывающее окно с инструкцией по оплате. (скриншот прилагается)
3. Страница «Личный кабинет», который состоит 3 модулей: (скриншот прилагается)
- АНКЕТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ – справочная информация о пользователе, включающая фотографию и краткую информацию.
- Список друзей на сайте
- ЧАТ – инструмент общения пользователей на сайте. Должен быть предусмотрен 3 типов: аудио, видео, текстовый.
4. Страница БЛИЦ-ЗНАКОМСТ – тут пользователи знакомятся между собой, подробнее об этой части функционала сообщим заинтересовавшимся исполнителям.
5. Страница «ПОМОЩЬ» – тут пользователь может задавать вопросы администрации сервиса о проблемах, которые возникают в процессе использования сайта и получать на них ответы. Здесь нужен ЧАТ.
6. Страницы «ПРАВИЛА» и «О ПРОЕКТЕ» – типовые разделы с текстом.
В рамках сервиса предполагается использовать инструмент "мобильные подписки", поэтому желательно, чтобы вы имели опыт работы с такими проектами.
Просьба заинтересованным разработчикам предоставлять примеры своих работ.
В перспективе предполагается развитие проекта: расширение функционала и подключение полноценной платежной системы, поэтому сервис должен быть масштабируемым. Если команда удовлетворит наши требования, то мы заинтересованы работать на долгосрочной основе над этим и возможно другими проектами.
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