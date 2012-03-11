Сайт на шаблоне WordPress

Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок218 просмотров
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Уважаемые фрилансеры!

У меня есть готовый WordPress-шаблон зип-архивом (превью - http://demo2.woothemes.com/?name=sliding). Есть сайт http://prikidon.net/

Мне нужно (подробней в zada4a&structura.docx):

- Подключить шаблон к http://prikidon.net/

- "допилить" и убрать пару модулей

- подключить базу товаров

Архив с шаблоном и тифф передам

Жду предложений по цене и срокам. Заранее благодарен

WordPress
12 лет назад
e-lab
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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