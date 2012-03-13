Ювелирный интернет-магазин

ВНИМАНИЕ - задача изменена, поэтому проект публикуется снова! Добрый день! Есть магазин http://goodmam.ru расположенный на каком-то своем хитром хостинге, фтп не дают, цмс закрытая, есть только админка. Задача - перенести сайт на Joomla+VirtueMart. Шаблон сделать также как ...
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