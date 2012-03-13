Сделать сайт с онлайн играми под ключ с наполнен.

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Требуется создать сайт под ключ с онлайн играми для девочек, с полным наполнением не менее 1000 игр! С красивым эффектным дизайном!
Вот примеры того что нравится:
На любой CMS бюджет на сайт до 300 долларов! Срок до двух недель!
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