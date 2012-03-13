Сделать сайт с онлайн играми под ключ с наполнен.

Требуется создать сайт под ключ с онлайн играми для девочек, с полным наполнением не менее 1000 игр! С красивым эффектным дизайном!

Вот примеры того что нравится:

http://www.girlsgogames.ru/

http://www.igrytut.com/

На любой CMS бюджет на сайт до 300 долларов! Срок до двух недель!