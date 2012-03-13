Сайт для благотворительной организации

Требуется профессиональный веб-разработчик для создания сайта для благотворительного фонда. Что нужно будет сделать? Сделать сайт на вордпресс. Дизайн имеется, наполнение имеется. Нужно будет самое главное привязать сайт к платежному агрегатору z-payment.ru, чтобы принимать пожертвования, а потом и к другим платежным системам, чтобы принимать оплату напрямую : хронпэй, яндекс-деньги, киви-терминалы и др.

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