Нужен качественный сайт

Здравствуйте.Для человека который занимается бизнесом нужен сайт по привлечению партнеров .

сайт будет тематики как этот http://capitall4you.ru и вся инфа будет оттуда .

Но его сайт как простой шаблон и движок,а мне нужно чет грандиозное .

Что бы человек зашел на сайт и увидел чо сайт дорогой а не шаблон из сети .

Движок может быть вордпрес или джумла-решать вам,что и куда но если писать самому двиг до дорого выйдет.

Вот нужно красиво.Но бюджета друзья у меня нету большого ,сам я тока начинаю зарабатывать.можте скоро и будут деньги но сейчас нету...

предлагайте ваши идеи,и цены,но не большие цены...спасибо

тона и т.д нравятся на сайте http://dlux.com.ua/