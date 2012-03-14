Создание сайта "под ключ" с разработкой дизайна

Здравствуйте.Для человека который занимается бизнесом нужен сайт по привлечению партнеров . сайт будет тематики как этот http://capitall4you.ru и вся инфа будет оттуда . Но его сайт как простой шаблон и движок,а мне нужно чет грандиозное . Что ...