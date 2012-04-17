Приватный проект для AlexsimA

$1000
Сайты «под ключ»Завершен5 заявок323 просмотра
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Сайт под ключ

12 лет назад
STROLLI
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
19 дней назад
12 лет назад
$1000
14 дней
Серафима- прекрасный специалист в своей области. Работать было легко и приятно. Все понятно. ничего лишнего. Быстро, достойно. Цена-качество но 10 баллов. Очень рекомендую всем. Не льет воду, все по существу. в высшей степени квалифицированно, порядочно и ответственно. Знает, понимает, умеет, делает. С уважением, Анна.
Анна - образец Заказчицы. Четко пояснила что хочет, не мешала, не задавала вопросов, предоставила все, что было мне нужно. Нет слов, одно СПАСИБО. Рекомендую всем, как честного и порядочного Заказчика.
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