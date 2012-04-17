Приватный проект для AlexsimA

Серафима- прекрасный специалист в своей области. Работать было легко и приятно. Все понятно. ничего лишнего. Быстро, достойно. Цена-качество но 10 баллов. Очень рекомендую всем. Не льет воду, все по существу. в высшей степени квалифицированно, порядочно и ответственно. Знает, понимает, умеет, делает. С уважением, Анна.