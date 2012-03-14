Сайт-справочник

Требуется дизайн и разработка сайта-справочника (Joomla).

На сайте планируется платное размещение каталога частных лиц и предприятий, оказывающих различные услуги, продажа рекламных площадей (баннеров), а также размещение статей. Вывод организаций только для выбранного города, с возможностью расширенного поиска. Для каждой организации необходима своя страница с описанием, портфолио, возможностью добавления видео. Возможность оплаты за размещение на сайте - не требуется. Наполнение сайта, размещение организаций - только администратором. Размещение на хостинге, доменное имя, наполнение не требуется.

Предлагайте цену.