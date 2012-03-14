Нужен сайт с таким же функционалом как этот olike.ru всё тоже, только дизайн изменить и добавить обмен лайками в одноклассниках. В заявке пишите какие сроки выполнения и какова стоимость.
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Необходимо создать сайт для кафе со специализацией на свадебных банкетах.
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