Создать переведенный "клон" сайта

Необходимо понять структуру сайта http://www.aplussourcing.com, подобрать похожий движок (CMS), слить картинки с сайта, поместить на клон, ввести переведеный текст на рускоязычный сайт (перевод уже готов, сделан в соответствии с разделами копируемого сайта), залить на хостинг.

В результате должен получиться абсолютно такой же сайт на русском языке на моем хостинге. Домен тот же только с .ru

Справа вверху ссылки Español | English | Energy Sourcing ведут на те же сайты, что и на сайте оригинала.

Требования к CMS

CRM должна позволять вносить изменения во все разделы сайта. Сами разделы статичны.