Нужен сайт

Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок281 просмотр
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Нужен сайт с таким же функционалом как этот olike.ru всё тоже, только дизайн изменить и добавить обмен лайками в одноклассниках.

В заявке пишите какие сроки выполнения и какова стоимость.

12 лет назад
Kate987
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад