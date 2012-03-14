Корпоративный сайт (сайт компании: с каталогом товаров (без корзины), баннерами, видео-галереей, веб-формами и пр.) с управляемой структурой и управляемым содержанием страниц ТОЛЬКО на системе управления сайтом «1С-Битрикс». Обязательна мобильная версия сайта (для телефона). Специфика деятельности ...
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Нужен сайт с таким же функционалом как этот olike.ru всё тоже, только дизайн изменить и добавить обмен лайками в одноклассниках.
В заявке пишите какие сроки выполнения и какова стоимость.
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