Создание и продвижением сайта

Создание простого сайта типа nadolgo.ru и zagranitsy.com и его продвижение. Уходим от компании, с которой сотрудничали долгие годы из-за того, что нам их услуги стали очень дороги, более чем в 3 раза они увеличили стоимость. Сайты остаются у них, к сожалению, так что надо делать новый.

Требований к сайту никаких, самый примитивный, доходчивый и простой. За создание сайта готова заплатить 100 долл, по раскрутке жду ваших предложений