Создание и продвижением сайта

Требуется дизайн и разработка сайта-справочника (Joomla). На сайте планируется платное размещение каталога частных лиц и предприятий, оказывающих различные услуги, продажа рекламных площадей (баннеров), а также размещение статей. Вывод организаций только для выбранного города, ...
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Создание простого сайта типа nadolgo.ru и zagranitsy.com и его продвижение. Уходим от компании, с которой сотрудничали долгие годы из-за того, что нам их услуги стали очень дороги, более чем в 3 раза они увеличили стоимость. Сайты остаются у них, к сожалению, так что надо делать новый.
Требований к сайту никаких, самый примитивный, доходчивый и простой. За создание сайта готова заплатить 100 долл, по раскрутке жду ваших предложений
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