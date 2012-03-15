Создание сайта

Необходимо создать сайт с нуля.

1. Дизайн + верстка.

2. Подобрать CRM (бесплатную и что бы с ней мог работать даже чайник), интегрировать и полностью настроить сайт, что бы был работоспособен.

Пример каким клиент видит сайт http://tdkorund.ru/ тематика продаж та же самая, исполнение хочет такое же, нужно заменить только цветовую гамму (на какую он сам не знает).

Пишем в ветке проекта сроки, стоимость, CRM.

И еще на глупые вопросы не отвечаю в принципе, так что давайте не будем тратить время попусту.

С уважением, DanilaEjov