Создание блога для стоматологов на ucoz

Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок163 просмотра
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Нужен дизайн и структура блога на юкозе. В блоге должны быть разные категории добавляемых новостей, возможность их добавления и редактирования в дальнейшем(категорий). Категорий приблизительно штук 20-25. Блог только для стоматологов, не для пациентов. И еще должна быть ветка на маленький магазин по мед аппаратуре. Интересуют предложения только с Украины - не смогу перевести деньги за границу.

12 лет назад
baabaj1
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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