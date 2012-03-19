Создание блога для стоматологов на ucoz

Нужен дизайн и структура блога на юкозе. В блоге должны быть разные категории добавляемых новостей, возможность их добавления и редактирования в дальнейшем(категорий). Категорий приблизительно штук 20-25. Блог только для стоматологов, не для пациентов. И еще должна быть ветка на маленький магазин по мед аппаратуре. Интересуют предложения только с Украины - не смогу перевести деньги за границу.