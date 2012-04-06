Создание сайта по заказу студентческих работ.

Нужен сайт туристической тематики. Под "ключ". Направление: туристическая Европа, Балканы, экзотический отдых. CMS Joomla (даю предпочтение). От Вас: уникальный дизайн сайта, контент (частично контент дам), SEO-оптимизация НЧ и СЧ. Задавайте вопросы, отвечу. Бюджет не "космос", с конторами не работаю. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт визитка, без формы заказа, разделы Главная, гарантии, вакансии, прайс, услуги, цены, способы оплаты, новости (вывод трех последних новостей кратко на каждой странице. Для наполнения можно добавить разделы Дипломные работы, курсовые работы, рефераты, диссертации и так далее около 20 при необходимости. Так же ссылка на оформление заказа (переходит на сайт системы заказов, ее не надо делать). Дизайн должен быть качественным, ориентирован на студентов, яркий, простой и понятный. Программная часть на PHP, никаких джумла и подобного. С простой админкой для управления новостями и контентом сайта.
Два варианта: Либо только дизайн и порезать его, либо сайт полностью.
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