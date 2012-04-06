Создание сайта по заказу студентческих работ.

Сайты «под ключ»Завершен15 заявок245 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт визитка, без формы заказа, разделы Главная, гарантии, вакансии, прайс, услуги, цены, способы оплаты, новости (вывод трех последних новостей кратко на каждой странице. Для наполнения можно добавить разделы Дипломные работы, курсовые работы, рефераты, диссертации и так далее около 20 при необходимости. Так же ссылка на оформление заказа (переходит на сайт системы заказов, ее не надо делать). Дизайн должен быть качественным, ориентирован на студентов, яркий, простой и понятный. Программная часть на PHP, никаких джумла и подобного. С простой админкой для управления новостями и контентом сайта.

Два варианта: Либо только дизайн и порезать его, либо сайт полностью.

12 лет назад
mihalchuk_dm
Дмитрий 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Ky11eR
28 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов(-1)
12 лет назад
$250
10 дней
Очень быстро сделал сайт (дизайн), угадал все пожелания. Прекрасно сверстал, намного быстрее чем ожидалось изначально. Создал простую и понятную систему управления сайтом. Всем советую данного специалиста.
Очень приятно работать. Четкая постановка задач, постоянная обратная связь, детально разъясняет все возникающие вопросы. Замечания только конструктивные и исключительно по делу. Корректный, вежливый. Профессиональный подход к работе. Замечательный заказчик!
  • Похожие заказы

  • Сайт туристической тематики

    $500

    Нужен сайт туристической тематики. Под "ключ". Направление: туристическая Европа, Балканы, экзотический отдых. CMS Joomla (даю предпочтение). От Вас: уникальный дизайн сайта, контент (частично контент дам), SEO-оптимизация НЧ и СЧ. Задавайте вопросы, отвечу. Бюджет не "космос", с конторами не работаю. ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужен сайт для компании посредника

    $2500

    Нужен сайт для компании-посредника. компания занимается покупкой и доставкой товаров с США и КНР. нужно вытаскивать по запросу контент с Ebay.com и Taobao.com Ориентироваться можно на сайты типа ruebay.ru (для ebay.com) и rutaobao.com (для taobao.com) короче нужно ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание сайта по недвижимости.

    Создание сайта по недвижимости. Здравствуйте! Нужен сайт по недвижимости, примерно как в PDF, готов рассмотреть варианты, Примерные ТУ, База недвижимости Подскажите как реализовать базу недвижимости? Алгоритм Внешний вид: (Примерно как в pdp) ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт продажи/аренды недвижимости

    Интересует возможность (сроки, стоимость) создания сайта по продаже/аренде недвижимости. Не на базе существующих CMS, отдельная разработка. Технологии: - MVC (желательно с использованием Zend или yii framework'ов); - AJAX (jQuery); - MySQL + noSQL (redis/memcached/etc); - Yandex maps API/Google maps API; - Social ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание сайта по продаже ваучеров

    Прошу создать сайт по продаже ваучеров по примеру groupon.com или cherry.ee с подключением к платежной системе PayPal. Техническое задание прилагается. Пожалуйста, аргументируйте свою цену и сроки выполнения заказа. Приоритет: максимальная простота и удобство для ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад