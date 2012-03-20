Доска объявлений

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Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок208 просмотров
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Добрый день

Требуется доработка сайта new.mb-market.ru/ на Друпале или полностью его перенести на Джумлу ..или иной самопис.

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Техническое задание на изготовление сайта по продаже запчастей MB-MARKET

1.Направление и цель сайта : Сайт будет выполнять функции торговой площадки для продажи запасных частей на автомобили Мерседес Бенц (пока только один бренд, далее возможно расширение BMW,VW и так далее) Продажу могут осуществлять как частные лица (путем размещения частных объявлений) так и юридические (Магазины, склады, разборки, оптовые поставщики) путем загрузки своих прайс-листов наличия у них запасных частей

2.Разделы сайта:

Основное меню: Главная, Новости, Поставщики,Часные объявления, Каталог компаний, Контакты

Дополнительное : Обзоры , статьи, фото , видео.

3.Регистрация : При нажатии на ссылку «Регистрация» предлагается выбор – Юридическое или частное лицо. После заполнения формы с обязательными пунктами пользователь автоматом становится залогеным на сайте и может публиковать объявления . Пользователь зарегистрированный как как Юр Лицо имеет возможность загружать прайс листы. Регистрация Юридических лиц будет делиться по категориям : Официальный дилер, Автомагазин, Склад, Оптовый поставщик,разбока. После регистрации компания сразу появляется в каталоге компаний …картинкой является автоматический скриншот сайта компании (в дальнейшем можно отредактировать на логотип компании)

4.Публикация объявлений : Все объявления публикуются на определенный срок (функция настраиваемая в админ части) В дальнейшем пользователь может обновить (продлить) срок публикации, удалить или отредактировать свое объявление в личном кабинете в разделе мои объявления

5. Загрузка прайс листа: Загрузить прайс можно перейдя по ссылке в правом верхнем углу или из личного кабинета пользователя зарегистрированного как юр лицо. Прайс загружается в строго установленной последовательности граф как на примере . То есть пользователь должен скачать шаблон (пример) Иксель файла . После загрузки каждое объявление имеет свои уникальный урл. Как и объявления прайсы публикуются на определенный срок и могут в дальнейшем редактироваться, продлятся и удалятся как по позиционно так и пакетно

6.Каталог компаний: Список юр лиц зарегистрированных на сайте в алфавитном порядке. Придумать возможность фильтровать компании по их статусу (Официальный дилер, Автомагазин, Склад, Оптовый поставщик, разборка) так же придумать разные цветовые рамки или плашки , иконки с обозначением статуса компании.

7. ТОП поставщиков – в топ добавляет администратор выбирая из списка компаний должна присутствовать функция «добавить в ТОП»

8. Раздел Тендеры – не нужно делать вообще !!!

9. Блок наличие на складе : Обновляется по мере поступлений (загрузке) прайсов на сайт то есть по дате загрузки.

10. Блок Частные объявления : Обновляется по дате публикации, пользователь может выделить цветом свое объявление.

11. Удаление объявлений с сайта: Объявления удаляются, а вернее снимаются с публикации и перестают быть видны посетителям автоматически (настраиваемая функция) по истечению срока публикации, администратором сайта или же самим пользователем кто опубликовал. В дальнейшем пользователь может «разморозить» свое объявление которое снялось с публикации , в своем личном кабинете путем продления срока публикации.

12. Спец предложения: Публикуются юр лицами форма блока вывода на главную такая же как и блок частные объявления, форма публикации такая де как и форма публикации частных объявлений публикуются и редактируются из личного кабинета.

13. Личный кабинет частного лица(просмотр) :Аватар, Контактные данные, форма отправки сообщения всплывающая (фон в это время темнеет) , вкладка все объявления пользователя.

14.Личный кабинет юр лица (просмотр) : Логотип, контактная информация, форма отправки сообщения , карта местонахождения , вкладка наличие на складе, вкладка спец предложения.

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Все страницы дизайна имеются

Скайп: rsavto

12 лет назад
rsavto
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
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