ТЗ на CMS Joomla 2.5

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки261 просмотр
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Доброй работы уважаемы веблансеры. В очередной раз обрщаюсь к вам за помощью.

Нужно сделать сайта на CMS Joomla 2.5.

Подробное ТЗ вы найдете тут:

https://docs.google.com/document/d/1WoE1Xw5BKf78dYYCOcRcPGPYzH0MG9OeEpMzWlnTFK4/edit

(если не пускает, попробуйте зайти через интернет эксплорер)

Joomla
12 лет назад
MiG-Z
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
CPAnder
Максим 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$900
18 дней
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