Приватный проект для Prodev (l-----l.de)

$388
Сайты «под ключ»Закрыт2 заявки156 просмотров
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Проект для конкретного исполнителя, просьба не участвовать.

Полная локализация l-----l.de с переносом на CMS исполнителя.

Основные детали обсуждались в прямой переписке.

- Все URL нормального вида http://www..ru/contact.htm (без вопросительных знаков и пр. признаков динамического кода).

- Возможность давать произвольные названия страницам (Title). Автоматическое формирование титлов не только на основании заголовка конкретной стр., но и учетом вложенности этой страницы.

- Возможность давать произвольные названия картинкам (Alt и Title)

- Alt и Title для всех картинок на сайте взять из названия продукта

- Карта сайта

- Путь в верхней части страницы, по принципу: Главная > Продукция > XXX > XXX

- Ставим счетчик

- Запуск на нашем хостинге

Оплата внутри сервиса.

Срок 10 рабочих дней

12 лет назад
juicemaster
Яков 
54 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
prodev
38 летУкраина
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Был
10 лет назад
12 лет назад
$408
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