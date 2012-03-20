Приватный проект для Prodev (l-----l.de)

Собственно, все в названии. Простой интернет магазин с нормальным дизайном, удобной навигацией и админкой. Детали обсуждаются при личном общении. Делать нужно быстро и качественно. ПРОЕКТ ОБСУЖДАЮ ТОЛЬКО НА САЙТЕ. И огромная просьба - адекватно оценивайте данный труд. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект для конкретного исполнителя, просьба не участвовать.
Полная локализация l-----l.de с переносом на CMS исполнителя.
Основные детали обсуждались в прямой переписке.
- Все URL нормального вида http://www..ru/contact.htm (без вопросительных знаков и пр. признаков динамического кода).
- Возможность давать произвольные названия страницам (Title). Автоматическое формирование титлов не только на основании заголовка конкретной стр., но и учетом вложенности этой страницы.
- Возможность давать произвольные названия картинкам (Alt и Title)
- Alt и Title для всех картинок на сайте взять из названия продукта
- Карта сайта
- Путь в верхней части страницы, по принципу: Главная > Продукция > XXX > XXX
- Ставим счетчик
- Запуск на нашем хостинге
Оплата внутри сервиса.
Срок 10 рабочих дней
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