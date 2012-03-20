Приватный проект для Prodev (l-----l.de)

Проект для конкретного исполнителя, просьба не участвовать.

Полная локализация l-----l.de с переносом на CMS исполнителя.

Основные детали обсуждались в прямой переписке.

- Все URL нормального вида http://www..ru/contact.htm (без вопросительных знаков и пр. признаков динамического кода).

- Возможность давать произвольные названия страницам (Title). Автоматическое формирование титлов не только на основании заголовка конкретной стр., но и учетом вложенности этой страницы.

- Возможность давать произвольные названия картинкам (Alt и Title)

- Alt и Title для всех картинок на сайте взять из названия продукта

- Карта сайта

- Путь в верхней части страницы, по принципу: Главная > Продукция > XXX > XXX

- Ставим счетчик

- Запуск на нашем хостинге

Оплата внутри сервиса.

Срок 10 рабочих дней