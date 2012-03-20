Сайт e-commerce проекта "под ключ"

Сайт по купле-продаже виртуальной абстракции (далее по тексту-объект). Краткое ТЗ:

1.на главной странице контент об объекте, блок с новостями и форма регистрации (все модерируется с админки), а также табло с автоматическим счетчиком стоимости объекта, которая растет ежесекундно запускается и останавливается с админки)

2.после регистрации появляется доступ к личному кабинету, где можно купить и продать объект по текущей цене

3.покупка- автоматически, продажа- модерируется

4.все расчеты в liberty reserve (привязать аккаунт)

5.с админки нужна надежная и простая массовая рассылка зарегистрированным пользователям

другие детали в приватной переписке.