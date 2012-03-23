Нужен сайт-каталог статей, Тематика "Уничтожение насекомых"! На движке Joomla с уникальным шаблоном. Нужен красивый светлый дизайн! Примеров в интернете хватает. Спасибо С ув. Анатолий
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Описание:
Создать сайт строительной компании СтройСнабМонтаж СУ-3.
Структура сайта
index_0 - это будет стартовая страница, т.к. сайт будет ориентирован на 2 вида потребителей: частный и промышленный. На этой странице будет 2 ссылки
ссылка №1 - ведет на сайт для Профессионалов (index_1)
ссылка №2 - ведет на сайт для Мечтателей (index_2)
Сайт для профессионалов будет в коричневых тонах.
Сайт для мечтателей - в синих.
Нужно разработать дизайн стартовой страницы и страниц для профессионалов и мечтателей.
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