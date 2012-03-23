Создать сайт строительной компании

Сайты «под ключ»Завершен3 заявки147 просмотров
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Описание:

Создать сайт строительной компании СтройСнабМонтаж СУ-3.

Структура сайта

index_0 - это будет стартовая страница, т.к. сайт будет ориентирован на 2 вида потребителей: частный и промышленный. На этой странице будет 2 ссылки

ссылка №1 - ведет на сайт для Профессионалов (index_1)

ссылка №2 - ведет на сайт для Мечтателей (index_2)

Сайт для профессионалов будет в коричневых тонах.

Сайт для мечтателей - в синих.

Нужно разработать дизайн стартовой страницы и страниц для профессионалов и мечтателей.

12 лет назад
seniorbart
Алексей 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
osmanbekirov
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
12 лет назад
$400
14 дней
Выражаю благодарность. В этом проекте (сайт ssmsu3.ru) Осман показал себя хорошо не только как программист, но и как менеджер проекта
Сотрудничеством доволен на все 100%!
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