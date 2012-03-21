Рекламно-информационный портал

В кратце опишу что хочу. Портал будет с каталогом предприятий. У каждого предприятия будет своя страница (большая часть площади страницы – постер, с картой проезда, небольшая текстовая информация, кнопки соц.сетей и возможность подписки на рассылки) с под доменом. Естественно, категории, афиши, новости, события и конкурсы (лучшее фото, тчорчество). Дизайн в принципе готов. На главной – хочу, чтобы нижняя часть примерно была как в ЖЖ (выезжает панель)

Бюджет чем ниже, тем лучше) Сроки не горят

Если есть подобные работы, покажите пожалуйста. И я сориентирую, что мне надо.