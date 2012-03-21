Требуется создать два сайта на одну тематику.

Бюджет по договоренности САЙТ ОБУЧАЮЩЕГО НАПРАВЛЕНИЯ НА ТЕМЫ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ Доброе время суток, уважаемые Фри-лансеры! Необходимы внимательные и опытные специалисты по дизайну и верстке сайта на тему обучающих программ по финансовым рынкам. Функционально, этот сайт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В чем состоит задача- два сайта на одну тематику(телефоны,планшеты,электронные гаджеты). Первый магазин в стили apple, второй android.
Самое важное:
1.Сайты должны быть простые , на одном движке Движок делаем сами.Каждый магазин изначально будет иметь ассортимент не более 100 позиций, но должна быть возможность расширения.
3.Сайты должны создаваться по всем правилам, адаптация сайта под интернет-рекламу и раскрутку в приоритете.
4.В дизайне нужно искать простоту и лаконичность.Сайты должны при необходимости легко изменяться(новые модули, категории и тд.)
В дальнейшем с исполнителями проекта обсуждается раскрутка.
Жду ваши предложения, желательно с набросками.
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