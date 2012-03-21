Требуется создать два сайта на одну тематику.

В чем состоит задача- два сайта на одну тематику(телефоны,планшеты,электронные гаджеты). Первый магазин в стили apple, второй android.

Самое важное:

1.Сайты должны быть простые , на одном движке Движок делаем сами.Каждый магазин изначально будет иметь ассортимент не более 100 позиций, но должна быть возможность расширения.

3.Сайты должны создаваться по всем правилам, адаптация сайта под интернет-рекламу и раскрутку в приоритете.

4.В дизайне нужно искать простоту и лаконичность.Сайты должны при необходимости легко изменяться(новые модули, категории и тд.)

В дальнейшем с исполнителями проекта обсуждается раскрутка.

Жду ваши предложения, желательно с набросками.