Приватно для Lis Maxim

Сайт 1.

Исправить ошибку в калькуляторах, что в письме нет цен. Если выбрана на 0р то “+0р”. Если не выбрана то “Не выбрано” если выбрано и стоит денег то “+1000р.”

Проверить кроссбраузерность по сайту (все должно смотреться так как в Firefox 10)

Исправить в логинке в правом столбце, что после залогинивания пишется FirstName а должно быть Вы зашли как [email protected]

Сайт 2.

Страница авторизации (Доступ запрещен!)

Введенные символы в поля регистрации после проверки аяксом становятся черными, надо чтобы оставались белыми.

После регистрации шрифт черный на черном фоне и не читаем а был белый “Вы успешно заригились, вам пришло письмо со ссылкой на почту...”

Шаг подтверждения заказа:

Пример: На 21-12-2012 (шрифт белый как наименование услуг) а надпись по середине между Услугами и Цена (где заголовки столбцов) - сейчас надпись над строкой, а должна быть в строке с заголовками и написано не правильно, должно быть написано На 21-12-2012

Страница с товарами:

Нету перехода в товар (ссылка не активна)

Сделать сортировку в прайсе по порядковому номеру из админки

Сделать шаблон ссылки чтобы при переходе по ней, открывалась бы страница со списком товаров уже в развернутом виде. (пример кода дам: http://dipkurs.ru/informatsiya/robokassa.html#idrk1)

Проверить кроссбраузерность по сайту (все должно смотреться так как в Firefox 10)

Сверстать 3 страницы: Галерея, Карточка товара, всплывающее окно при добавлении в корзину.