Приватно для Lis Maxim

Нужно сделать интернет-магазин с возможностью пользователей продавать свои товары на нашем сайте. Например как http://www.livemaster.ru/. Сориентируйте как это можно сделать, во сколько это все обойдется? Идеальным вариант - если кто-то реализовывал подобное и может продать это за ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт 1.
Исправить ошибку в калькуляторах, что в письме нет цен. Если выбрана на 0р то “+0р”. Если не выбрана то “Не выбрано” если выбрано и стоит денег то “+1000р.”
Проверить кроссбраузерность по сайту (все должно смотреться так как в Firefox 10)
Исправить в логинке в правом столбце, что после залогинивания пишется FirstName а должно быть Вы зашли как [email protected]
Сайт 2.
Страница авторизации (Доступ запрещен!)
Введенные символы в поля регистрации после проверки аяксом становятся черными, надо чтобы оставались белыми.
После регистрации шрифт черный на черном фоне и не читаем а был белый “Вы успешно заригились, вам пришло письмо со ссылкой на почту...”
Шаг подтверждения заказа:
Пример: На 21-12-2012 (шрифт белый как наименование услуг) а надпись по середине между Услугами и Цена (где заголовки столбцов) - сейчас надпись над строкой, а должна быть в строке с заголовками и написано не правильно, должно быть написано На 21-12-2012
Страница с товарами:
Нету перехода в товар (ссылка не активна)
Сделать сортировку в прайсе по порядковому номеру из админки
Сделать шаблон ссылки чтобы при переходе по ней, открывалась бы страница со списком товаров уже в развернутом виде. (пример кода дам: http://dipkurs.ru/informatsiya/robokassa.html#idrk1)
Проверить кроссбраузерность по сайту (все должно смотреться так как в Firefox 10)
Сверстать 3 страницы: Галерея, Карточка товара, всплывающее окно при добавлении в корзину.
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