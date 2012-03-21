Разработка мультипользовательского магазина

Нужно сделать интернет-магазин с возможностью пользователей продавать свои товары на нашем сайте.

Например как http://www.livemaster.ru/.

Сориентируйте как это можно сделать, во сколько это все обойдется?

Идеальным вариант - если кто-то реализовывал подобное и может продать это за допустипую цену.