Сайт – новостной портал

Сайты «под ключ»Закрыт9 заявок178 просмотров
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Требуется создание сайта – новостного портала.

Ключевые требования:

Возможности для хорошего архива публикаций, управление тэгами, расширенный поиск,

Легкая в управлении CMS с разными уровнями доступа, с достаточно большим числом работающих установок,

Оптимизация соответствующего блока для SEO,

Стильный дизайн.

Требования к исполнителю:

Месторасположение – Киев, также возможно Харьков,

Опыт создания порталов и / или новостных сайтов, ссылки – соответствующее портфолио.

Предложения должны учитывать экономный вариант бюджета.

12 лет назад
vitsoft1
Виталий 
57 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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