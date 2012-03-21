Нужен сайт минигостиницы

ТЗ на создание простой мультиязычной cms на php. Другие CMS не предлагать. Новости на несколько иерархий (3) Статьи на несколько иерархий (3) 1.Стат Инфо (html страницы) 2.Добавление языков и перевода контента с админки. 3. Фотогалерея несколько вариантов на jquery. ЧПУ ...
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Нужен сайт для минигостиницы.
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