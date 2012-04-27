Сайт конкурсных работ (для дипломной работы)

Надо сделать сайт кафе СРОЧНО. Бюджет ограниченный. Максимально - 2000руб. В эту стоимость входит дизайн и внедрение в CMS. Желательно DLE. В личку скину фотографии которые нужно будет использовать в дизайне. На все вопросы отвечу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Информационный ресурс для проведения студенческих конкурсов
1. Дизайн необязательно уникальный и рисовать с нуля, можно взять готовый, но чтобы был простенький но со вкусом. Лого - http://www.ifmo.ru/images/logo.png
2. Можно писать на готовой системе управления сайтом
3. Сайт для публикации конкурсных работ:
- Конкурсант (им может быть любой посетитель сайта) может подать заявку на публикацию своей работу на сайте. При публикации работы он должен задать логин и пароль и почту от своей будущей учетной записи, указать название работы, имя автора, описание работы, загрузить лицевую картинку работы, прикрепить по необходимости файл(ы) (например, .doc, .pdf, .xls, .jpeg),ввести капчу, также задавать параметр доступности (общедоступна или для только для зарегистрированных пользователей)
- Заявки на публикацию попадают администратору на модерацию
- Опубликованные работы могут комментироваться и оценивать по критериям (на пример, актуальность работы, интересность работы, соответствует конкурсу и т.п. - возможен множественный выбор) посетителями сайта
- Для оценки работы по критериям, пользователь должен зарегистрироваться/авторизоваться. Один пользователь может оценить работу один раз
- На основании оценок пользователей, строится рейтинг конкурсы работ
- Роли: администратор сайта, зарегистрированный пользователь
Хорошим примером реализации сайта (скорее по функционалу), который мне нужен, является данный проект: http://donetwork.lenovo.com/ru/projects.html
Т.к. работа дипломная, то нужны подробные комментарии в тех частях кода, которые будут написаны вами. Также нужна будет какая-то документация на созданный сайт (какой файл и за что отвечает, хотя бы в общих чертах, чтобы представлять). Быть готовым ответить на возможные многочисленный вопросы с моей стороны.
В ЛС готов обсуждать вопросы связанные с реализацией сайта, выбором CMS и прочее. Сроки не более 2-3х недель. Бюджет 5-10 т.р. "под ключ".
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