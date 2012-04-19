Сайт для продажи атласов

Описание от заказчика:

Ссылка на сайт для примера: http://www.insworld.ru/

В верхнем левом углу должен быть логотип и название Medbook World и по русски Мир Медицинской Книги (домен mdbw.ru).

Далее, ниже логотипа и названия - полоска с кнопками навигации по сайту. Кнопки: Главная страница, Как приобрести?, О нас, Вопросы и предложения и Контактная информация.

Еще ниже на главной странице будут размещены картинки обложек Атласов (которые выставляются на продажу). Под изображениями обложек будет располагаться название каждого атласа. При нажатии на изображение или на название, должна открываться другая страничка с подробным описанием этого Атласа. Еще на этой страничке нужна кнопка "купить".

Так как разрабатывается не интернет магазин, а информационная страничка, следует сделать следующим образом:

При нажатии на кнопки "Купить" или "Как приобрести?" пользователь будет попадать на страничку, на которой будет контактный телефон + адрес электронной почты [email protected]. Пользователю будет предложено либо самому позвонить на указанный телефон, либо написать письмо на почту и оставить свой контакт.

На странице "Вопросы и предложения" нужно сделать что-то типа форума, где пользователи смогут оставлять свои вопросы и предложения.

В самом низу можно продублировать полоску навигации.

Требования от подрядчика:

Сайт пишем под ключ с дизайном логотипа и всех страниц, версткой и тп. Желательно представить несколько вариантов логотипов. Используем PHP, JQuery, пишем четкий и аккуратный HTML с вразумительными названиями классов на английском языке и аккуратным CSS. Странички клиент будет заполнять сам, поэтому нужно подумать о CMS, желательно Joomla, либо что-то свое, но выбор тогда следует аргументировать.