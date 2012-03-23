Сайт на WP - внешняя часть партнерской сети

Нужно в сжатые сроки сделать сайт на вордпрессе, внешнюю часть для партнерской сети.

С последующим платным допилом.

Проект ориентирован в основном на партнеров/вебмастеров (тех, которым мы платим за траффик), поэтому основная тематика сайта - заработок в сети и монетизация траффика.

Форма "вход в личный кабинет" описана тут: http://www.hasoffers.com/wiki/Support_Questions:How_can_I_set_up_a_custom_login_box

Разделы: Главная, Как заработать?, Офферы, Блог, О нас, Контакты.

Главная - см. картинку; на странице под навигационным меню две интерактивные вкладки - "Партнерам" (активна по умолчанию) и "Рекламодателям". При нажатии на вкладку на странице загружается соответствующий блок. В блоке "Партнерам" - презентация (как образец берем http://www.clickbank.com/promote_products.html), кнопка регистрации и форма для входа. В блоке "Рекламодателям" - презентация (как образец берем http://www.clickbank.com/sell_products.html ) и кнопка "Связаться с отделом продаж" с переходом на соответствующий раздел в контактах.

Под блоком с презентациями - кнопки лайков для соц. сетей, под ними - футер с копирайтом и мейлом info@...........

Как заработать - лента статей в формате блога.

Офферы - каталог офферов, на странице - блок категорий; фильтр по параметрам (возможно, отложим на потом) - тип оффера (за продажу, за лид, за клик, за 1000 показов), гео-таргетинг (выбор из списка с точностью до города); Собственно лента офферов в формате картинка+название+описание+тип оффера+гео-таргетинг+размер выплаты. По добавлению офферов - 2 варианта: вручную из админки или через API из системы (предпочтительно), вот описание:

http://www.hasoffers.com/wiki/Offer:findAll

Блог - стандартная блог-лента с тэгами

О нас - стат. страничка

Контакты - стандартные

Общие пожелания - читабельность, легкий дизайн, дружелюбная поисковым системам структура.