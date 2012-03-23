Сайт визитка

Нужен сайт на подобие http://extra-mir.ru/ , тоесть структура и функционал как у них. В предложении сразу пишите вашу цену. Оптимальная цена 200 $
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приблизительное описание в прикрепленном файле, подробности в icq 603344742 или по телефону
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