Сайт-визитка, WP

$130
Сайты «под ключ»Завершен10 заявок256 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать сайт визитку из 4х страниц.

Сайт транспортной компании(грузоперевозки, логистика).

Нарисовать логотип(белый текст на красном фоне - несколько вариантов(5) - выберем один)

Он также нужен будет в векторе.

Нарисовать дизайн(похожий на _jde.ru)

Натянуть дизайн на Wordpress - допильнуть (две формы обратной связи, изменить сайдбар).

Во вложении картинки + подробное описание.

Задание легкое.

12 лет назад
WebPlayer
Сергей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Android_Dev
Роман 
31 годБеларусь
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$130
4 дня
Понравилось работать с Романом. Все сделано быстро, качественно и красиво. Ответственный исполнитель. Правки и "хотелки" делает в реальном времени.
Хороший заказчик. Всё толково объяснено, оплачено во время. Рад сотрудничеству
  • Похожие заказы

  • Создание сайта на CMS Drupal

    Сайт интернет магазин на Drupal 7 по продаже услуг. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: Дизайн: есть. Верстка: есть. Из нее нужно будет сделать тему. Функционал: 1. Размещение заказа на услуги. - Выбор и добавление услуги в корзину - Возможность ...

    Drupal
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт под ключ

    Вашему вниманию,предлагаю работу. Требуется разработчик сайта,подобие на интернет-магазин, сразу предупреждаю ,что нацелен на долгосрочное сотрудничество,проект большой и за ним последуют другие. С планами уже определился,как и что будет выглядеть. -Проживание в Санкт-Петербурге ( ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт на WP - внешняя часть партнерской сети

    Нужно в сжатые сроки сделать сайт на вордпрессе, внешнюю часть для партнерской сети. С последующим платным допилом. Проект ориентирован в основном на партнеров/вебмастеров (тех, которым мы платим за траффик), поэтому основная тематика сайта - заработок в сети ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад